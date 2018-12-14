Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что такие протесты, как акции «желтых жилетов» в Париже, являются частью демократии, передает РИА «Новости».

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что протесты не должны перерастать в насилие.

«Возможность выразить протест является частью демократии, но к этому также относится то, что не должно быть насилия. Применение силы — это монополия государства», — заявила Меркель.

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Она подчеркнула, что власти Германии ожидают применение такого подхода при проведении всех демонстраций в Германии, но также это относится и к Франции, считает Меркель.

Ранее журнал Time объяснил успех протестов «желтых жилетов» во Франции.