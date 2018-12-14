Посол Сербии в России прокомментировал создание армии Косово

Посол Сербии в России Словенко Терзич назвал создание армии самопровозглашенного Косово политическим и моральным абсурдом, передает РИА «Новости».

«Это продолжение организации, которая проводила чистку сербского и другого неалбанского населения, которая занималась и занимается торговлей наркотиками, оружием, человеческими органами сербов. Это является не только политическим, но и моральным абсурдом», — сказал Терзич.

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Он также назвал решение о создании армии Косово «очень серьезным и очень опасным ударом по стабильности и безопасности» всего балканского региона.

Ранее сообщалось, что парламент Косово утвердил создание армии.