Посол Сербии в России прокомментировал создание армии Косово
Посол Сербии в России Словенко Терзич назвал создание армии самопровозглашенного Косово политическим и моральным абсурдом, передает РИА «Новости».
«Это продолжение организации, которая проводила чистку сербского и другого неалбанского населения, которая занималась и занимается торговлей наркотиками, оружием, человеческими органами сербов. Это является не только политическим, но и моральным абсурдом», — сказал Терзич.
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Он также назвал решение о создании армии Косово «очень серьезным и очень опасным ударом по стабильности и безопасности» всего балканского региона.
Ранее сообщалось, что парламент Косово утвердил создание армии.