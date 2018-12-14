Постпред России при ОБСЕ: США набирают людей для секретных операций на Украине

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что США ищут с помощью соцсети LinkedIn людей для участия в секретных операциях на Украине. Слова Лукашевича передает РИА «Новости».

По словам Лукашевича, российская сторона «обратила внимание» на компанию MissionEssential, которая с помощью LinkedIn ищет граждан США, владеющих украинским языком. Постпред отметил, что их нанимают для «обеспечения секретных американских операций на Украине».

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Ссылаясь на объявление, Лукашевич рассказал, что кандидаты должны «скрытно контактировать» с жителями Украины, а также иметь военную подготовку.

Также постпред напомнил, что канадские инструкторы провели подготовку около 10 тыс. украинских военных. Он посчитал, что таким образом Канада внесла «вклад» в «милитаризацию» Украины.

Ранее источник в дипломатических кругах сообщал, что Украина обсуждает с США строительство в стране военной базы.