Трамп оценил сделку между своим экс-советником и Мюллером

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Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал сделку между своим бывшим советником Майклом Флинном и спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследуют дело о «вмешательстве России».

По его словам, Флинн получил прекрасную сделку от команды Мюллера.

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Он также добавил, что группа спецпрокурора США «не приняла во внимание» мнение ФБР относительно показаний Флинна.

Трамп подчеркнул, что команда Мюллера хочет «запугать всех и заставить фабриковать» лживые истории.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп должен «боятся» показаний Флинна.