Мэй отказалась возглавить консервативную партию на выборах 2022 года
Премьер-министр Великобритании, лидер британской консервативной партии Тереза Мэй сообщила, что не будет возглавлять тори на выборах в парламент страны в 2022 году. Об этом пишет The Guardian.
Мэй заявила, что принимает желание однопартийцев о смене политического лидера британских консерваторов.
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При этом премьер Великобритании отрицательно ответила на вопрос о том, намерена ли она покинуть свой пост в марте после Brexit.
Ранее сообщалось, что британские парламентарии проголосовали по вотуму недоверия Мэй.