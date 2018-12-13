Мэй отказалась возглавить консервативную партию на выборах 2022 года

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Премьер-министр Великобритании, лидер британской консервативной партии Тереза Мэй сообщила, что не будет возглавлять тори на выборах в парламент страны в 2022 году. Об этом пишет The Guardian.

Мэй заявила, что принимает желание однопартийцев о смене политического лидера британских консерваторов.

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При этом премьер Великобритании отрицательно ответила на вопрос о том, намерена ли она покинуть свой пост в марте после Brexit.

Ранее сообщалось, что британские парламентарии проголосовали по вотуму недоверия Мэй.