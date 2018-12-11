AP: республиканцы занервничали из-за расследований в отношении Трампа

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Все более серьезные юридические проблемы президента США Дональда Трампа заставляют нервничать некоторых из его сторонников в Республиканской партии, пишет агентство Associated Press.

Несмотря на его дерзкую позицию, республиканцы считают, что вся эта ситуация сделала Трампа уязвимым в период того, как он готовится к борьбе за свое переизбрание в 2021 году.

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Трамп называет продолжающиеся в США расследования в отношении возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года и вменяемый сговор с российскими властями «охотой на ведьм».

Однако на прошлой неделе нью-йоркские прокуроры впервые признали, что Трамп связан с преступлением по проведению незаконных выплат женщинам за их молчание, добавляет агентство. Это заставило некоторых из партийных соратников Трампа сомневаться в том, что его традиционная уверенность в своей невиновности обоснованна, пишет AP.

Кроме того, это может повлиять и на отношения между Республиканской партией и Трампом, отмечает агентство. Предположение о том, что президент, возможно, мог совершить уголовное преступление, может стать поворотным и изменить ситуацию с американским президентом и республиканцами после публикации заключительного доклада специального прокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу».

Ранее сообщалось, что Трамп всерьез опасается импичмента.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс и сговор с предвыборным штабом Трампа.