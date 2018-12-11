Климкин и глава МИД Австрии провели встречу в Брюсселе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Австрии Карин Кнайсль провели встречу в Брюсселе. Об этом сообщается в твиттере австрийского внешнеполитического ведомства.
«Кнайсль обсудили с Климкиным отношения между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.
Реклама
Как отмечается, глава МИД Австрии также провела встречу со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану.
Ранее сообщалось, что Климкин предложил странам Евросоюза ввести санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе