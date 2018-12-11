Климкин и глава МИД Австрии провели встречу в Брюсселе

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Австрии Карин Кнайсль провели встречу в Брюсселе. Об этом сообщается в твиттере австрийского внешнеполитического ведомства.

«Кнайсль обсудили с Климкиным отношения между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, глава МИД Австрии также провела встречу со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану.

Ранее сообщалось, что Климкин предложил странам Евросоюза ввести санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе