Лукашенко извинился перед Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил прощения у российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По его словам, он повел себя неподобающим образом во время спора из-за цен на транспортировку газа.
«В нехорошей форме (выступил. — «Газета.Ru»), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — пояснил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.