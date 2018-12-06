Лукашенко извинился перед Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил прощения у российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, он повел себя неподобающим образом во время спора из-за цен на транспортировку газа.

«В нехорошей форме (выступил. — «Газета.Ru»), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — пояснил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.