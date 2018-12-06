Лавров раскритиковал Запад за бездействие в ответ на «выходки» Киева

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Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике страны Запада за то, что они оставили без ответа действия Украины в Керченском проливе и в Донбассе, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время своего выступления на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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«Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки», — сказал Лавров.

По его словам, это относится и к недавней провокации ВМС Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Лавров заявил о связи провокации в Керченском проливе и саммитом G20.