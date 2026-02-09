На Украине заметили беспилотник «Гербера», несущий на борту FPV-дроны

Российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции на Украине беспилотник «Гербера», несущий на борту FPV-дроны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, такой дрон-дрононосец может действовать в глубоком тылу украинской армии и наносить удары по энергетическим объектам Украины.

«Гербера» несет на крыльях FPV-дроны, которые запускаются в нужный момент и далее управляются операторами для поражения целей. Беспилотник-носитель имеет дальность полета от 300 до 600 километров. Использование таких «Гербер» позволяет значительно увеличить радиус действия FPV-дронов.

Отмечается, что ВСУ встревожило появление российского дрона-дрононосца. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» сказал, что украинские военные замечают оснащенные FPV-дронами «Герберы» уже несколько дней.

9 февраля «Флеш» заявил, что дроны-камикадзе «Герань» продолжают успешно наносить удары по целям на Украине даже после блокировки терминалов спутниковой связи Starlink. По его словам, Вооруженные силы РФ сохранили управление «Геранями» после отключения Starlink, поскольку перевели дроны на альтернативный канал связи — теперь они работают через радиомодемы.

