В Белом доме рассказали об аудиозаписях убийства Хашукджи

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о мнении американских экспертов по поводу аудиозаписей убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам советника, по аудиозаписи нельзя определить, кто был заказчиком убийства.

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«Нет, их прослушали эксперты со знанием [арабского] языка... Я не слушал их, моя команда прослушала эти аудиозаписи», — отметил Болтон.

Он также выразил мнение, что политикам не нужно прослушивать подобные записи.

«Я не Эркюль Пуаро. Может быть это журналисты и законодатели считают себя таковыми, но я полагаюсь на наших аналитиков, которые слушают [такие аудиозаписи], разбираются в них и предоставляют нам свои лучшие выводы», — заявил советник.

Ранее сообщалось, что посол Эр-Рияда вернулся в США впервые с момента убийства Хашукджи.