Захарова сравнила власти США с «хирургом-зло»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила заявления американской стороны в связи с задержанием моряков ВМС Украины с риторикой «обезумевшего доктора», передает РИА «Новости».
«Все это немного уже похоже, заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение», — сказала Захарова.
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Она также отметила, что охарактеризовала бы подобные слова как «сценарий для фильма ужасов».