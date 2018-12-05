Захарова сравнила власти США с «хирургом-зло»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила заявления американской стороны в связи с задержанием моряков ВМС Украины с риторикой «обезумевшего доктора», передает РИА «Новости».

«Все это немного уже похоже, заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение», — сказала Захарова.

Реклама

Она также отметила, что охарактеризовала бы подобные слова как «сценарий для фильма ужасов».

Ранее Захарова прокомментировала ультиматум США по ДРСМД.