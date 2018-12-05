В США заявили, что Трамп рассчитывает на встречу с Путиным
Представитель администрации США высокого ранга рассказал об отношении президента страны Дональда Трампа к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.
По его словам, на G20 встреча лидеров не состоялась из-за задержания в связи с инцидентом в Керченском проливе украинских кораблей и их экипажей.
«Как уже сказал президент Трамп, он рассчитывает на проведение встречи после того, как ситуация будет урегулирована», — сказал источник.
Ранее в Кремле назвали цель отмененной встречи Путина с Трампом.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.