В США заявили, что Трамп рассчитывает на встречу с Путиным

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Представитель администрации США высокого ранга рассказал об отношении президента страны Дональда Трампа к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, на G20 встреча лидеров не состоялась из-за задержания в связи с инцидентом в Керченском проливе украинских кораблей и их экипажей.

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«Как уже сказал президент Трамп, он рассчитывает на проведение встречи после того, как ситуация будет урегулирована», — сказал источник.

Ранее в Кремле назвали цель отмененной встречи Путина с Трампом.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.