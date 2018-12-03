Песков ответил на заявление Порошенко о захватнических планах России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы планирует захватить Бердянск и Мариуполь. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Киев пытается спровоцировать напряженность в российско-украинских отношениях.
«Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине», — сказал Песков.
Он добавил, что Россия «никогда ничего не захватывала», и «никакие коридоры никуда не прокладывает». Пресс-секретарь подчеркнул, что заявление Порошенко является абсолютно беспочвенным.
Ранее слова украинского президента прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.