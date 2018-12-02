Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом дело об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Radio-Canada.
По данным радиостанции, стороны также поговорили о ситуации в Йемене.
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Как отмечается, Трюдо сказал принцу, что Канада всегда будет стоять на позиции защиты прав человека.
Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции из-за дела Хашукджи.