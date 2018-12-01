Обнародовано видео с завтрака Путина и Меркель

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры с рабочего завтрака президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине на саммите G20.

На записи видно, как лидеры стран обмениваются рукопожатиями в обеденном зале, после чего Путин предлагает сесть.

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После недолгого присутствия журналистов их попросили покинуть помещение, далее мероприятие продолжалось без представителей медиа.

На рабочем завтраке с российской стороны присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник российского лидера Юрий Ушаков и шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш, со стороны Германии — глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь Ангелы Меркель Стеффен Зайберт, советник Федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве федерального канцлера, шерпа ФРГ на G20 Ларс-Хендрик Рёллер.

Ранее сообщалось, что Путин начал рабочий день завтраком с Меркель без прессы.