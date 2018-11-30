Названа причина экстренной посадки лайнера Меркель в Кельне
Официальный представитель военно-воздушных сил ВС Германии сообщил, что экстренная посадка лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель была вызвана отказом электроники на борту воздушного судна, передает Reuters.
«Причиной была электронная распределительная коробка», — сказал представитель ВВС Германии.
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Ранее сообщалось, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по пути на саммит G20.
Впоследствии газета Rheinischen Post написала, что власти Германии ищут криминальный след в поломке лайнера Меркель.