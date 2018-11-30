В МИД выразили возмущение ужесточением тюремного режима Бутиной
Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова во время брифинга заявила, что Москва возмущена ужесточением тюремного режима россиянки Марии Бутиной, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что содержание в одиночной камере негативно сказывается на здоровье Бутиной.
«Мы выражаем крайнее возмущение очередным ужесточением тюремного режима в отношении Бутиной, которая была арестована в США по сфабрикованным обвинениям и квалифицируется нами как политическая заключенная», — сказала Захарова.
Представитель МИД уточнила, что условия содержания Бутиной подразумевают полную изоляцию на протяжении 22 часов, запрет покидать камеру, звонить. Находиться в помещениях общего пользования ей можно только в ночное время не более чем на два часа.
Ранее стало известно, что обвинение выступило против перевода Бутиной из одиночной камеры.