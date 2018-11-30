В МИД выразили возмущение ужесточением тюремного режима Бутиной

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Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова во время брифинга заявила, что Москва возмущена ужесточением тюремного режима россиянки Марии Бутиной, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что содержание в одиночной камере негативно сказывается на здоровье Бутиной.

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«Мы выражаем крайнее возмущение очередным ужесточением тюремного режима в отношении Бутиной, которая была арестована в США по сфабрикованным обвинениям и квалифицируется нами как политическая заключенная», — сказала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что условия содержания Бутиной подразумевают полную изоляцию на протяжении 22 часов, запрет покидать камеру, звонить. Находиться в помещениях общего пользования ей можно только в ночное время не более чем на два часа.

Ранее стало известно, что обвинение выступило против перевода Бутиной из одиночной камеры.