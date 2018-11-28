CNN узнал о письменных показаниях Трампа по «российскому делу»

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В письменных показаниях по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году американский президент Дональд Трамп заявил, что не знал заранее о встрече своего сына с юристом из России в Trump Tower, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Трамп также подчеркнул, что в ходе предвыборной гонки его бывший советник Роджер Стоун ничего не сообщил ему о своих возможных связях с сайтом WikiLeaks.

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Отмечается, что спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер также проводит расследование в отношении деятельности Стоуна.

Ранее Трамп опубликовал в своем твиттере призыв судить спецпрокурора по «российскому делу» за измену.