Мексика направила дипломатическую ноту США

МИД Мексики направил дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана — Сан-Диего», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование нелетального оружия со стороны США в сторону Мексики.

Ранее издание BuzzFeed назвало обострение ситуации с мигрантами в Мексике следствием политики президента США Дональда Трампа.