Климкин объяснил проигрыш России в борьбе за ЭКСПО-2025 картой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем тивттере заявил, что причиной проигрыша России в борьбе за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 стала карта на презентации российской заявки, на которой Крым обозначен как часть российской территории, передает РИА «Новости».

«Россия сегодня пыталась пропихнуть Екатеринбург как хозяина ЭКСПО-2025. Ну с такой картой понятно, почему не прошло… И дальше не пройдет», — считает Климкин.

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Он также поздравил «японских друзей» и город Осаку с победой.

За право стать хозяином ЭКСПО-2025 боролись Париж, Осака, Екатеринбург и Баку. Екатеринбург уступил Осаке 23 ноября во втором туре голосования.

Ранее сообщалось, что губернатор Осаки пообещал не плакать из-за ЭКСПО.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.