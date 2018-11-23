Губернатор Осаки пообещал не плакать из-за ЭКСПО

Губернатор Осаки Итиро Мацуи после победы японского города в борьбе за проведение выставки ЭКСПО-2025 пообещал не плакать от радости, передает РИА «Новости».

При этом до объявления победителя Мацуи признался, что чувствовал себя, как «карп на разделочной доске».

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«Я не стану плакать! Это только старт. Спасибо вам большое! Старт начинается отсюда, так давайте устроим такую выставку, чтобы изумился мир!» — заявил Мацуи.

Осака уже принимала ЭКСПО в 1970 году, после 55-летнего перерыва мероприятие снова пройдет в этом городе.

За право стать хозяином выставки также боролись Париж, Екатеринбург и Баку. Российский город уступил во втором туре голосования.