Лавров: США зациклились на санкциях

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в США в СМИ культивируется недоверие к России и подогреваются русофобские настроения.

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Он также добавил, что Россия открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с США.

Лавров выразил надежду на то, что в США «возобладает» здравый смысл.

Ранее сообщалось, что МИД России ответил на расширение санкций США.