Лавров: США зациклились на санкциях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в США в СМИ культивируется недоверие к России и подогреваются русофобские настроения.
Реклама
Он также добавил, что Россия открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с США.
Лавров выразил надежду на то, что в США «возобладает» здравый смысл.
Ранее сообщалось, что МИД России ответил на расширение санкций США.