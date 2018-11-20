В МИД отреагировали на проект Макрона по кибербезопасности

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Министерство иностранных дел России (МИД) прокомментировало проект президента Франции Эммануэля Макрона «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве», который он представил в ЮНЕСКО. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, российская сторона увидела в нем ряд «сомнительных положений».

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В ведомстве подчеркнули, что мировому сообществу «навязывается» конвенция Совета Европы по киберпреступности 2001 года как важнейший международно-правовой инструмент в борьбе с информационной преступностью. По мнению МИД, этот документ «фактически закрепляет принцип нарушения государственного суверенитета, что неприемлемо для большинства стран».

Также в комментарии говорится, что предлагаемый «мультистейкхолдеровый подход» к цифровой среде уравнивает в правах государственные и негосударственные структуры, и это «размывает ключевую роль государств в обеспечении кибербезопасности».

Отмечается, что ряд положений документа можно истолковать как признание допустимости противостояния между государствами в киберсфере с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В ведомстве также подчеркнули, что принципиально важным является обеспечение предотвращения возникновения конфликтов в информационной среде, а также использования ИКТ только в мирных целях.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен ужесточить ответы на кибератаки.