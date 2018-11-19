Нетаньяху заявил о предотвращении досрочных выборов в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию и предотвратить таким образом досрочные выборы, передает РИА «Новости».
Данное заявление он во время заседания парламентской фракции партии «Ликуд».
«Рад, что мои усилия принесли плоды. У нас есть еще один год до выборов», — сказал Нетаньяху.
О возможном распаде коалиции и самороспуске Кнессета заговорили после того, как на прошлой неделе сразу два израильских министра ушли в отставку, объяснив свое решение несогласием с недостаточно жесткими действиями правительства в отношении боевиков из сектора Газа.