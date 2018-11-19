В ЕС задумались о санкциях против Ирана из-за шпионского скандала в Дании

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Главы министерств иностранных дел Европейского союза (ЕС) на переговорах в Брюсселе согласились рассмотреть введение санкционных мер против Ирана из-за шпионского скандала в Дании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Ранее сообщалось, что МИД Дании отозвал посла из Тегерана из-за деятельности иранской разведки в стране.

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Источник рассказал, что главы МИД европейских стран согласились рассмотреть возможность введения санкций в отношении Ирана.

«Была договоренность рассмотреть эту возможность», — сказал источник.

Дополнительных деталей он не привел.