Пенс ответил на сообщения СМИ о сомнениях Трампа в его преданности

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Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс высмеял сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп сомневается в его преданности, передает NBC.

Газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что Трамп в частных беседах стал опрашивать своих помощников и советников о том, верен ли ему Пенс. Трамп в ответ на публикацию заявил, что нисколько не сомневается в лояльности вице-президента.

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Пенс рассказал, что они обсудили с Трампом статью The New York Times, и президент заверил его, что никогда не спрашивал у кого-либо о его преданности.

«Давайте просто покончим с этим, мы хорошо посмеялись, и, вы знаете, президент сказал мне, что нет таких источников, которые бы сказали то, о чем говорится в этой статье», — заявил Пенс.

Он добавил, что очень близок с Трампом, охарактеризовал их отношения как очень крепкие.

«Для меня было честью служить его вице-президентом. Также для меня стало честью то, что он попросил меня снова баллотироваться с ним на выборах», — заключил Пенс.

Трамп, рассказывая о планах на выборы в 2020 году на пресс-конференции, спросил Пенса, будет ли он его соратником в предвыборной гонке в 2020 году. Вице-президент ответил согласием.