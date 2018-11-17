Трамп отреагировал на статью NY Times про предательство Пенса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что нисколько не сомневается в лояльности вице-президента Майка Пенса, передает Washington Examiner.

Таким образом он опроверг информацию газеты New York Times о том, что ставит под сомнение преданность Пенса.

«Это неправда. Он уже был проверен многими способами. Отличный человек», — заявил Трамп.

Ранее газета сообщила, что президент США Дональд Трамп начал выражать сомнения в лояльности Пенса. По информации издания, в частных беседах Трамп начал спрашивать своих помощников и советников о том, верен ли ему Пенс. Подчеркивалось, что такие беседы происходили неоднократно.