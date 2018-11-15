Путин рассказал, что нужно сделать критикам выборов в ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что на фоне критики выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках никто не выступил с осуждением убийств, которые произошли на этих территориях, передает РИА «Новости».
«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов: мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные», — заявил Путин.
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Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.
Ранее Путин рассказал о реакции России на выборы на Украине.