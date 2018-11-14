Абэ пообещал заключить мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что надеется решить территориальный спор между Россией и Японией и ускорить заключение мирного договора, передает японское агентство Kyodo.

По его словам, данную проблему стороны могут решить на основе доверия.

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«Вместе с президентом Путиным мы положим конец проблеме, остающейся нерешенной 70 послевоенных лет, и не оставим ее последующим поколениям. Мы обязательно положим ей конец, мы с президентом полностью разделяем это желание», — заявил Абэ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл итоги встречи Путина и Абэ по мирному договору.