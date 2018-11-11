Эрдоган и Трамп обсудили убийство Хашукджи за ужином
Турецкий президент Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили, как идет расследование убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The Daily Mail.
Согласно имеющейся информации, лидеры разговаривали за ужином, который организовал в Париже для зарубежных гостей президент Франции Эмманюэль Макрон. Эту информацию подтвердили в Соединенных Штатах.
Ранее Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца оппозиционного саудовского журналиста.