Эрдоган и Трамп обсудили убийство Хашукджи за ужином

<img src="//img.gazeta.ru/files3/255/10265255/RTX155AU_-pic905-895x505-21312.jpg">

Турецкий президент Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили, как идет расследование убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The Daily Mail.

Согласно имеющейся информации, лидеры разговаривали за ужином, который организовал в Париже для зарубежных гостей президент Франции Эмманюэль Макрон. Эту информацию подтвердили в Соединенных Штатах.

Ранее Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца оппозиционного саудовского журналиста.