Глава Евросовета осудил политиков за «флирт» с Россией

Глава Евросовета Дональд Туск сравнил европейских политиков, которые поддерживают новую администрацию США, Brexit, а также «флиртуют» с Россией, с теми, кто делает ставку на конфликты и пытается убедить в отсутствии будущего у ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

По его мнению, ставка на дезинтеграцию и конфликты неизбежно приведет к угрозе польской независимости, а также угрозе «фундаментальной».

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«Хотел бы подчеркнуть, что я не вижу никакого совпадения в том, что практически во всей Европе, будь то открыто или более скрытно, все те, кто испытывает энтузиазм в связи с выходом Великобритании из ЕС, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», — сказал Туск.

Он также заявил, что те, кто выступает против Польши в объединенной Европе, на самом деле выступают против независимости Польши.

Ранее сообщалось, что Туск допустил выход Польши из ЕС.