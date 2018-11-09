NYT назвала Макрона «изолированным» лидером

Французский президент Эммануэль Макрон, похоже, надеется, что памятная церемония в честь столетия окончания Первой мировой войны напомнит зарубежным лидерам о том, что «национализм убивает», однако его мало кто услышит, пишет The New York Times.

Все неделю Макрон ездил по памятным местам в преддверии столетия окончания Первой мировой войны. Главным посылом каждой остановки французского лидера было то, что «национализм убивает», пишет NYT. Макрон надеется, что это послание не оставят без внимания мировые лидеры, которые посетят торжественную церемонию в Париже в эти выходные, отмечается в материале.

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Во всяком случае, тщательно организованная столетняя годовщина, которую Макрон надеялся использовать для укрепления своего имиджа внутри страны, и его «европейские амбиции», похоже, лишь подтверждают его изоляцию как во Франции, так и за рубежом, добавляет газета.

Его партнер по реализации амбиций «Большой Европы» — канцлер ФРГ Ангела Меркель — находится в конце своего пути. Макрон снова и снова протягивал руку президенту США Дональду Трампу, однако в последние месяцы все чаще заметна их отдаленность.

Все это оставило Макрона одиноким лидером, защищающим либеральные ценности и европейскую власть, занимающим умеренную позицию по отношению к мигрантам в противовес популистам, добавляет NYT.

Но наследник, который станет «лидером Европы» после ухода Меркель, еще слаб как политически слаб внутри страны, все еще неопытен как политик, говорится в материале. А Европа, которую рассчитывает возглавить Макрон, сильно отличается от той, в которой к власти пришла Меркель.

Отмечается, что ряд аналитиков связывает растущее недовольство французов своим лидером с изоляцией Макрона в мире.

Ранее французский историк Эдуар Юссон в колонке для Atlantico возмутился речью Макрона, который призвал создать европейскую армию перед лицом угрозы со стороны России, и напомнил лидеру страны о роли российского государства в двух мировых войнах.