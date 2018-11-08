Вернувшийся из Пекина Медведев заговорил с министрами по-китайски

Российский премьер Дмитрий Медведев после возвращения из рабочей поездки в Китай обратился к членам правительства на китайском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что вместе с ним в Китае побывали некоторые члены кабмина. На первом заседании правительства Медведев, побывший в Пекине и Шанхае, поприветствовал всех по-китайски.

Реклама

«Всем, кто добрался из Китая, — нихао», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель увидела президента России Владимира Путина в пальто и заговорила по-русски.