В Кремле отреагировали на результаты промежуточных выборов в США

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал результаты выборов в американский конгресс, передает РИА «Новости».

«Для всех результаты выборов были более-менее ожидаемы. Интересно, что демократы говорят о своей победе, (президент США Дональд) Трамп говорит о своей впечатляющей победе. Что касается влияния выборов на развитие российско-американских отношений, надо подождать и посмотреть, как это все скажется», — сказал Ушаков.

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Он также отметил, что обычно в результате промежуточных выборов в палату представителей большинство получает оппозиция.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о «вмешательстве» России в промежуточные выборы в США.