В Израиле исключили возможность отдельной встречи Путина и Нетаньяху в Париже

Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин заявил, что формат мероприятий в Париже на саммите G20 11 ноября не предполагает возможности проведения отдельной встречи между лидерами стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Элькин напомнил, что ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор, по итогам которого договорились о проведении встречи.

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«В Париже есть определенные правила парижской встречи, которые не очень создают возможность для отдельной двусторонней встречи», — резюмировал министр.

Ранее заместитель гендиректора Департамента Евразии израильского МИДа Алекс Бен-Цви заявил, что Нетаньяху хочет встретиться с Путиным 11 ноября.