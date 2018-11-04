Президент Сирии Башар Асад провел встречу с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России Александром Лаврентьевым, передает РИА «Новости».

Уточняется, что стороны обсудили итоги саммита в Стамбуле и формирование конституционной комиссии Сирии.

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Кроме того, Асад отметил усилия российской стороны и лично президента Владимира Путина по «нейтрализации» иностранных вмешательств в дела Сирии.

В октябре делегация из России также встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.