Обама раскритиковал Трампа за привлечение военных к «трюку» на границе США

Предшественник президента США Дональда Трампа Барак Обама раскритиковал нынешнего лидера за мрачные высказывания о мигрантах, которыми он «пытается напугать население». Об этом сообщает Mediaite.

По словам Обамы, администрация Трампа говорит об угрозе, которую якобы представляет «группа бедных беженцев», находящаяся более чем в 1,5 тыс. км от границы США.

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«Они (администрация Трампа. — Газета.Ru) даже отрывают наши храбрые войска от семей для политического трюка на границе», — сказал Обама.

Он добавил, что американские военнослужащие заслуживают лучшего.

Ранее Трамп заявил, что американские военные могут открыть огонь против мигрантов на границе с Мексикой.