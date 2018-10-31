В Крыму назвали Тимошенко «безумной» после слов о €100 млрд за полуостров

Вице-премьер правительства Крыма и постпред республики при президенте России Георгий Мурадов дал комментарий после того, как лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена потребовать от России €100 млрд компенсации за Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мурадова, компенсацию нужно требовать у тех, кто участвовал в организации госпереворота на Украине, поскольку именно это вынудило крымчан защищаться и проводить легитимный референдум.

Реклама

«Политики, такие как Тимошенко и нынешние правящие руководители на Украине, просто безумцы», — сказал Мурадов.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко предложила украинцам подать иски против России в Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. По ее заверению, общая сумма требований должна составить €100 млрд компенсаций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.