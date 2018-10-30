Путин призвал пресекать манипуляции при голосовании по месту пребывания

Президент России Владимир Путин заявил, что считает хорошей идеей участие в голосовании по месту пребывания граждан, передает РИА «Новости».

«Голосование по месту пребывания — это хорошая, по-моему, практика сложилась, и нужно ее совершенствовать. Совершенно очевидно, нужно над этим работать так, чтобы только не было никаких лазеек для нарушений», — сказал Путин.

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Глава государства подчеркнул, что считает необходимым «поставить такие препоны», которые сделают невозможными манипуляции при участии граждан в избирательных кампаниях.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал жестко пресекать попытки вмешательства в ход выборов.