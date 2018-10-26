NYT: выход Трампа из ДРСМД — сигнал для Северной Кореи

Решением о выходе из договора 1987 года с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), президент США Дональд Трамп посылает сигнал КНДР, пишет колумнист Марк Тиссен для The New York Times.

Автор пишет, что «тонкий, но безошибочный сигнал» Трампа для Северной Кореи заключается в следующем: если Пхеньян откажется от процесса денуклеаризации, то США смогут окружить государство ракетами малой и средней дальности, которые позволят нанести удар без предупреждения.

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Отмечается, что на данный момент администрация Трампа достигла незначительного прогресса в переговорах по процессу ядерного разоружения с Северной Кореей. Потенциальная угроза размещения американских ракет в Азии может повлиять на динамику и результат переговоров, считает автор.

Тиссен поясняет, что выйдя из ДРСМД американцы могут разместить сотню ракет на базах в Японии или на острове Гуам. Это, в свою очередь, означает, что у США больше не будет необходимости разворачивать американские авианосцы на Корейском полуострове в знак военной силы, так как ракеты средней и малой дальности в азиатском регионе поставят КНДР под «постоянный прицел», говорится в материале.

Кроме того, выход Трампа из ДРСМД поможет США эффективнее сдерживать «китайскую агрессию», добавляет автор.