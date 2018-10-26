Итальянский премьер заявил о доверии со стороны России и США

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о доверии, которым его страна пользуется со стороны великих держав — России и США. Об этом он написал в фейсбуке.

Конте упомянул свою встречу с президентом России Владимиром Путиным и свой разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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«Италия пользуется доверием великих держав, давайте двигаться вперед!» — написал итальянский премьер.

Ранее Джузеппе Конте раскритиковал санкции против России.