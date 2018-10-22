AP: «российское дело» возобновят, если демократы возьмут большинство на выборах в конгресс

Демократы возобновят дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, если возьмут большинство мест в палате представителей после промежуточных выборов в конгресс США, пишет Associated Press.

Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 6 ноября. Глава демократов в комитете по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что его партия будет «безжалостна» к первоочередным вопросам. Речь идет о продолжающемся в США расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

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Отмечается, что возглавляемый республиканцами комитет по разведке был единственной структурой в палате представителей США, которая вела расследование «российского вмешательства». В настоящее время расследование завершено, по его итогам республиканцы признали, что не нашли доказательств сговора между избирательным штабом американского президента Дональда Трампа и российскими властями.

Демократы обвиняют республиканцев в том, что они проигнорировали ключевые факты и показания важных свидетелей. Именно поэтому они планируют возобновить «российское дело» в комитете по разведке, если возглавят палату представителей, говорится в материале. Конгрессмен Адам Шифф также добавил, что демократы внимательно следят за ходом расследования «российского вмешательства» специального прокурора США Роберта Мюллера, а также собственным расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США, которое ведет комитет по разведке сената США.

По словам Шиффа, в случае возобновления расследования, его ключевым вопросом станет возможное использование российских «отмытых денег» для транзакций через компанию Trump Organization, сообщает AP. Агентство отмечает, что на данный момент нет информации, расследует ли Мюллер вопрос отмывания денег, связанный с бизнесом Трампа.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы президента в 2016 году, а также сговор с избирательным штабом Трампа.