Новости политики

Госдума утвердила соглашение с Белоруссией о защите от внешнего преследования

ГД ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите от внешнего преследования
Reuters

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания ратифицировали соглашение между Россией и Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования другими государствами и международными органами юстиции. Об этом сообщает ТАСС.

Документ на рассмотрение палаты парламента внес президент России Владимир Путин 9 января 2026 года.

Соглашение было подписано 13 марта прошлого года в Москве. Документ основывается на принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между странами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Речь также идет о принципах невмешательства во внутренние дела других государств и их суверенного равенства.

В пояснительной записке указывается, что документ поспособствует конструктивному сотрудничеству стран в сфере защиты граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод из-за необоснованного уголовного преследования третьими сторонами. Соглашение в том числе касается вопросов иммунитета должностных лиц.

Ранее в Белоруссии ратифицировали новый договор с Россией.

