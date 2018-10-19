Песков оценил «химию» в отношениях Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале» ответил на вопрос, есть ли «химия» в отношениях лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, оценить химию во взаимоотношениях глав государств непросто, однако подчеркнул, что она не может заставить Путина отступить от национальных государственных интересов России.

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«Химия с первого взгляда, любовь с первого взгляда — это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера привел в пример дружбу Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. По словам Пескова, их дружеские отношения продолжаются по сей день, хотя прежде по актуальным политическим вопросам они «жестко и бескомпромиссно спорили».

Ранее Песков предсказал обострение в отношениях России и США.