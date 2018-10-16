В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стоит на повестке дня, передает РИА «Новости».

«На повестке дня вопрос о встрече Путина с северокорейским лидером стоит в этом году», — сказал Ушаков.

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По его словам, в данный момент ведется обсуждения деталей подготовки саммита, договоренности о времени и месте переговоров достигнуты не были.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию.