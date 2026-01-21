Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

На месте обрушения крыши ТЦ в Новосибирске работают кинологи

МЧС: на месте обрушения в новосибирском ТЦ работают кинологи и тяжелая техника 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27674155_rnd_1",
    "video_id": "record::0c89bbde-6e56-4d06-ba10-c3f7ef8c0a61"
}

На месте обрушения кровли ТЦ в Новосибирске работают кинологи и тяжелая инженерная техника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На месте обрушения работает тяжелая инженерная техника, расчет кинологов Сибирского спасательного центра МЧС России, подразделения ГИБДД, Росгвардии, МВД города Новосибирска...» — говорится в сообщении.

Кроме того, к торговому центру МЧС направили психологов, специалистов по беспилотникам, спасателей и сотрудников местного Центра медицины катастроф. В связи с тем, что здание отапливается газом, на месте происшествия работают также специалисты газораспределительной службы.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания.

По предварительной информации, в результате обрушения пострадали два человека. Как сообщили в МЧС России, одна женщина была спасена из-под завалов.

По факту обрушения кровли возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в МЧС заявили, что под завалами в новосибирском ТЦ могут находиться еще люди.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+