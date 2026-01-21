На месте обрушения крыши ТЦ в Новосибирске работают кинологи

МЧС: на месте обрушения в новосибирском ТЦ работают кинологи и тяжелая техника

На месте обрушения кровли ТЦ в Новосибирске работают кинологи и тяжелая инженерная техника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На месте обрушения работает тяжелая инженерная техника, расчет кинологов Сибирского спасательного центра МЧС России, подразделения ГИБДД, Росгвардии, МВД города Новосибирска...» — говорится в сообщении.

Кроме того, к торговому центру МЧС направили психологов, специалистов по беспилотникам, спасателей и сотрудников местного Центра медицины катастроф. В связи с тем, что здание отапливается газом, на месте происшествия работают также специалисты газораспределительной службы.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания.

По предварительной информации, в результате обрушения пострадали два человека. Как сообщили в МЧС России, одна женщина была спасена из-под завалов.

По факту обрушения кровли возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в МЧС заявили, что под завалами в новосибирском ТЦ могут находиться еще люди.