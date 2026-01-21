Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

Генсек НАТО назвал главный приоритет Европы на фоне напряженности с США

Рютте: Украина должна оставаться главным приоритетом Европы
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Украина должна оставаться главным приоритетом для Европы, несмотря на другие международные кризисы. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.

«Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы», — сказал Рютте.

Он также подчеркнул важность трансатлантического партнерства Европы и США в рамках НАТО и выразил уверенность, что Вашингтон в случае необходимости придет на защиту европейских союзников.

До этого газета Financial Times сообщила, что тема Украины на форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, ушла на второй план. По данным издания, лидеры ЕС избавляются от материалов, которые были посвящены урегулированию украинского конфликта, чтобы сосредоточиться на Гренландии.

Как стало известно FT, руководство Европы хочет предложить президенту США Дональду Трампу снизить напряженность и обсудить пошлины, которые он пригрозил ввести против стран, которые выступают против покупки Вашингтоном Гренландии.

Ранее сообщалось, что Зеленский обеспокоился смещением внимания с Украины на Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674209_rnd_9",
    "video_id": "record::7937b917-3b5e-4ff9-8263-026b7b882839"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+