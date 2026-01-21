Генсек НАТО назвал главный приоритет Европы на фоне напряженности с США

Украина должна оставаться главным приоритетом для Европы, несмотря на другие международные кризисы. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.

«Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы», — сказал Рютте.

Он также подчеркнул важность трансатлантического партнерства Европы и США в рамках НАТО и выразил уверенность, что Вашингтон в случае необходимости придет на защиту европейских союзников.

До этого газета Financial Times сообщила, что тема Украины на форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, ушла на второй план. По данным издания, лидеры ЕС избавляются от материалов, которые были посвящены урегулированию украинского конфликта, чтобы сосредоточиться на Гренландии.

Как стало известно FT, руководство Европы хочет предложить президенту США Дональду Трампу снизить напряженность и обсудить пошлины, которые он пригрозил ввести против стран, которые выступают против покупки Вашингтоном Гренландии.

Ранее сообщалось, что Зеленский обеспокоился смещением внимания с Украины на Гренландию.