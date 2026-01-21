Грабитель вломился в чужую квартиру, чтобы приготовить пасту

Об этом пишет Bild.
Инцидент произошел ранним утром во вторник, 20 января, в Трире.
Хозяин дома проснулся около 5 утра, услышав подозрительный шум. Мужчина встал с кровати, чтобы проверить, что происходит, пошел на звук и увидел на кухне незнакомца, который стоял у плиты и спокойно готовил пасту.
В этот момент незваный гость заметил и немедленно скрылся, бросив еду. Шокированный мужчина пытался догнать злоумышленника, но скрылся и убежал на вокзал.
В полиции установили, что грабитель легко проник в квартиру, так как входная дверь была неисправна и не могла быть заперта, но так ничего и не украл. Его разыскивают.
