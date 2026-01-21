Зеленский заявил, что большая часть Киева до сих пор обесточена

Зеленский: 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, 60% столицы — без света

Самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой – нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов», — написал он.

21 января мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. При этом Кличко резко ответил на попытку Зеленского возложить на него вину за длительные отключения электроэнергии. По словам градоначальника, президент «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство. Кроме того, Кличко сообщил, что Зеленский отклонил его запросы на встречу для обсуждения кризиса.

20 января украинский лидер заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным мэра, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.